Ex Lazio, Berisha riparte dall’Australia: tutti i dettagli

Valon Berisha, centrocampista ex Lazio, ha deciso di ripartire dall’Australia: ufficiale il suo passaggio al Melbourne City

L’ex centrocampista della Lazio, Valon Berisha, ha deciso di ripartire dall’Australia: è infatti ufficiale il suo trasferimento al Melbourne City, squadra del massimo campionato australiano.

Queste le sue parole: «Sono molto entusiasta di essere qui a Melbourne con una squadra che ha avuto così tanto successo in campo negli ultimi anni e farò del mio meglio per aiutare la squadra a vincere più trofei in questa stagione. È una nuova sfida per me e non vedo l’ora di iniziare. I giocatori e gli allenatori sono stati fantastici da quando sono arrivato e sono entusiasta di incontrare i tifosi del City alla nostra prima partita».