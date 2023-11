Ex Lazio, Andreazzoli su Cancellieri: «Anche lui dovrà impegnarsi nella fase difensiva» Il pensiero sull’ex

Nella conferenza stampa pre Empoli Napoli, il mister dei toscani, Andreazzoli, ha parlato anche dell’ex Lazio, Matteo Cancellieri:

«Tutti e undici hanno compiti difensivi, non è pensabile che l’Empoli non abbia questa necessità. Chiaro che ci sono caratteristiche che propendono più in un verso che nell’altro. Devo metterlo a suo agio, fargli fare quello che sa fare di più, ma non può esimersi. Questo tocca a me, è una responsabilità mia»