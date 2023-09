Ex Lazio, Acerbi: «Prima mi ispiravo a Nesta, ora…» Le parole dell’ex centrale biancoceleste

Intervistato dai microfoni di Amazon Prime, l’ex Lazio ed attuale giocatore dell’Inter, Francesco Acerbi, ha parlato cosi:

LE PAROLE- Da piccolo mi piaceva marcare gente più forte per mettermi sempre alla prova. Prima c’erano Nesta, Cannavaro, i grandi difensori. Ora non mi ispiro a niente, solo a me stesso