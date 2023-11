L’ex Giannichedda: «Derby? Attenta Lazio, dalla Roma mi aspetto questa cosa»

Non ha alcun dubbio Giuliano Giannichedda, l’ex ha detto la sua su Lazio-Roma ed un qualcosa di particolare che si aspetta dai giallorossi

Una Lazio all’arrembaggio ed una Roma più restia che attende forte della sua difesa ermetica, ma attenzione alle giocate di Immobile e Lukaku. Questo, in sintesi è il pronostico di Giuliano Giannichedda. L’ex biancoceleste è intervenuto in una lunga intervista a TMW per parlare proprio della stracittadina, eccone un estratto.

IL DERBY – «Una partita incredibile, di una intensità mentale altissima».

COMPAGNO CHE VIVEVA DI PIU’ IL DERBY – «Nesta, perché era il capitano, era di Roma, ci teneva tanto e la sentiva. Aveva tante responsabilità addosso, della società, dei tifosi».

MIGLIOR TECNICI – «E’ quello che sa stemperare i momenti caldi durante la settimana. Oggi Mourinho e Sarri sono due personaggi e hanno già cominciato le scaramucce, per spostare l’attenzione su di loro. Ma Mou in queste situazioni è il numero uno. Difficile per entrambi, ci sarà da combattere».

CHI ARRIVA MEGLIO – «Per il gioco sono uguali, vanno a fasi alterne. La Roma la vedo in difficoltà, ma la partita persa in Europa può darti la carica in più».

REPARTO DECISIVO – «L’attacco della Lazio contro la difesa della Roma che è ermetica. E poi anche Lukaku, ma con Immobile possono decidere il derby».

ASPETTATIVE PARTITA – «Mi aspetto la Lazio avanti e la Roma che attende».