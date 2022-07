Evacuo: «Cancellieri ha un futuro roseo e Sarri esalta gli esterni»

L’ex biancoceleste Evacuo ha parlato del nuovo colpo della Lazio Cancellieri e di come potrà adattarsi nella Capitale

Felice Evacuo, ex attaccante che ha vestito per una breve parentesi anche la maglia della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Radio ha parlato del nuovo acquisto biancoceleste Matteo Cancellieri.

FUTURO ROSEO – «Cancellieri è un giocatore molto forte con un futuro roseo davanti. Sarà un banco importante di prova per lui. È un giovane di prospettiva, potrà affrontare al meglio questo salto della sua carriera. Sarà importante avere molte alternative in una stagione come la prossima, Sarri poi è un allenatore che esalta gli esterni e quindi Cancellieri è un buon innesto».

ACERBI – «Acerbi ha dimostrato di essere un buon difensore, se la Lazio decidesse di trattenerlo non sbaglierebbe. I biancocelesti avranno tutte le carte in regole per giocarsela con le altre concorrenti, poi la Serie A è un campionato particolare».

IMMOBILE – «Immobile è un calciatore che si mantiene sempre in ottima forma, fin quando sarà così farà la differenza nella Lazio».