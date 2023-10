Eurorivali, Simeone: «Contro la Lazio è stata una partita difficile» Le parole del tecnico

Intervistato da Marca, dopo la vittoria dell’Atletico Madrid sul Feyenoord, Diego Simeone, è tornato a parlare del match contro la Lazio, avversaria del girone.

LE PAROLE- Parlo di quello che penso, tranne il Real Madrid che riesce a competere in Europa perché ha giovani straordinari, per le altre squadre è difficile, ieri è stato difficile per il Siviglia, è stato difficile anche per il Barcellona e anche a noi è capitato contro la Lazio e anche oggi contro il Feyeenoord.