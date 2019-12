Eurorivali: aspettando la Lazio il Rennes vince in casa

In vista del prossimo scontro in Europa League, anche il Rennes è sceso in campo ieri vincendo per 2-1e conquistando il quarto posto

Il Rennes e le sue due facce: ultimo in classifica ad un solo punto e già eliminato in Europa League, in campionato quarto ad un punto dal gradino più basso del podio e con una partita da recuperare.

Giovedì i francesi ospiteranno la squadra capitolina per l’ultima partita del torneo europeo e perciò anche loro hanno giocato ieri sera. Contro l’Angers, la formazione di J. Stéphan ha vinto per 2-1 subendo un po’ ma sfruttando al meglio le poche occasioni avute. La sfida che andrà in scena al Roazhon Park il prossimo 12 dicembre, non deve essere sottovalutata visto che la Lazio deve necessariamente vincere per sperare nel passaggio del turno.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER