Eurorivali Lazio, larga vittoria del Celtic: 3-0 al Livingston in campionato

Buone notizie per il Celtic, avversario della Lazio nel girone di Champions League.

Vittoria in campionato per il club scozzese, che in 10 uomini, batte 3-0 in trasferta il Livingston: in rete Hatate su rigore, O’Riley e Maeda.