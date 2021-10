Eurorivali Lazio: Galatasaray ko, pari Marsiglia, vince la Lokomotiv

Sorrisi a metà per le eurorivali della Lazio: vince la Lokomotiv Mosca, pareggia il Marsiglia e perde in Galatasaray

Sorride solo la Lokomotiv Mosca. Non solo per la Lazio, ma il weekend appena trascorso non è stato memorbile anche per le avversarie dei biancocelesti in Europa League. Come la squadra di Sarri perde anche il Galatasaray, Sconfitta per 2-1 sul campo del Besiktas. A decidere il match valido per il 10° turno di Super Lig turca, sono state le reti di Larin al 39′ e 64′. Pareggia invece il Marsiglia nella gara sentitissima contro il Psg: la squadra di Sampaoli non va oltre lo 0-0 nonostante la superiorità numerica dettata dall’espulsione di Hakimi.

L’unica a vincere è la Lokomotiv Mosca che batte 2-0 il Sochi nel 12° turno di Premier League russa. A decidere la sfida sono l’autogol di Yurganov al 41′ e la rete dell’ex Roma Jedvaj al 49′.