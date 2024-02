Eurorivali Lazio, Dreesen (CEO Bayern): «Delusi per la sconfitta, ma ci rifaremo in Champions League» Le parole dalla Germania

Dopo la dura sconfitta del Bayern Monaco contro il Bayer Leverkusen per 2-0, il CEO dei bavaresi, Christian Dreesen, si è espresso ai microfoni ufficiali del club proiettandosi alla sfida di Champions League, che vedrà la squadra di Tuchel sfidare la Lazio:

«Siamo delusi per aver perso. Il Leverkusen era semplicemente migliore di noi. Dobbiamo accettarlo. Abbiamo iniziato bene, poi abbiamo perso un po’ il controllo della gara. Fortunatamente mancano ancora 13 giornate e possiamo ancora sperare in uno o due errori del Leverkusen. Anche se oggi è stato difficile, non ci arrenderemo. Dobbiamo riorganizzarci e continuare a guardare avanti. Mercoledì contro la Lazio è la nostra prossima occasione per rifarci questa partita»