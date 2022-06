Europeo Femminile, Giacinti esulta: «Sono al 100%»

Valentina Giacinti è carica in vista dell’inizio dell’Europeo Femminile: l’attaccante ha pienamente recuperato dall’infortunio

Valentina Giacinti ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista dell’Europeo dell’Italia Femminile. Ecco cosa ha detto:

«Mi ha disturbato un po’ cambiare squadra a gennaio, in questi sei mesi sono maturata ancor di più non mi sta toccando niente, sto solo pensando all’Europeo, il mercato e la destinazione sarà quel che sarà, se andrò in un’altra squadra è perchè ci saranno tante cose positive ed è magari una squadra meglio per me. Fisicamente ho recuperato al 100%, mi sento bene, devo ringraziare la Fiorentina che mi ha aiutato molto in questo periodo e mi ha fatto recuperare al meglio per essere qua».