Europa, striscia positiva di vittorie italiane come un anno fa

Europa, si realizza di nuovo la striscia di vittorie delle italiane a un anno di distanza secondo numericalcio.it

Una settimana all’insegna dell’Europa: Juventus, Atalanta e Inter ottengono i tre punti in Champions mentre Lazio e Roma vincono nella “Sera dei Miracoli” per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Si ferma solo il Napoli con l’1-1 contro il Liverpool. Un risultato simile le italiane lo avevano raggiunto durante la scorsa stagione, tra il 2 e il 4 ottobre 2018. Secondo numericalcio.it invece una situazione analoga si era presentata solamente altre due volte nelle otto precedenti. Le sei vittorie si sono raggiunte solamente nel 2005 in un unico turno delle competizioni continentali.

