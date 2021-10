Europa League, Strakosha protagonista: sue alcune parate più belle

Thomas Strakosha è stato uno dei grandi protagonisti dell’ultimo turno di Europa League: il motivo alcune sue parate

Dopo la brutta papera con il Galatasaray, Thomas Strakosha ha comunque risposto sul campo. Sarri ha deciso di dargli fiducia, facendo di lui il portiere titolare dell’Europa League.

Ed ecco che l’albanese ha offerto una discreta prestazione contro il Marsiglia. Infatti, oltre a tenere la porta inviolata, ha messo in mostra ottimi interventi, per esempio quello nel primo tempo su Under. Ed è per questo che l’estremo difensore è stato premiato per l’ottima prova ed è stato inserito nella classifica delle migliori parate della settimana in Europa League.