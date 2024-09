Europa League senza Zaccagni, chi sarà il CAPITANO della Lazio? Due i favoriti

Mattia Zaccagni partirà dalla panchina contro la Dinamo Kiev, questa sera la Lazio avrà quindi un nuovo capitano

Tanti cambi per Marco Baroni che consentirà a diversi titolari di rifiatare, tra questi c’è anche il Mattia Zaccagni. Per questa sera quindi la Lazio avrà un altro capitano. I due favoriti per la fascia sarebbero Patric e Marusic, individuati in estate dal mister come vice e ormai decani in biancoceleste. Entrambi dovrebbero scendere in campo dal primo minuto.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbero in corsa anche Provedel e Romagnoli, due “senatori” dello spogliatoio.