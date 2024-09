Europa League, come sono andate le prossime avversarie della Lazio

Europa League, ecco i risultati della prima giornata delle prossime avversarie della Lazio: vola l’Ajax, pari tra Nizza e Real Sociedad, male il Porto

Si è chiusa la prima giornata della Europa League nel nuovo format: La Lazio ha superato il primo ostacolo, la Dinamo Kiev, con un netto 3-0, trascinata dall’ottimo Dia. Come sono andate invece le prossime avversarie della squadra di Baroni?

Il pericolo principale sembra essere l’Ajax: la squadra di Farioli con il suo poker ai danni del Besiktas di Immobile si posiziona in testa al girone unico, la nota positiva è che i lanceri saranno tra gli ultimi avversari per i biancocelesti e quindi plausibilmente già tra le prime otto del girone. Anche il Braga ha vinto contro il Maccabi Haifa, ma in rimonta e solo nel finale. Pareggiano invece Nizza-Real Sociedad, 1-1 con i gol di Rosario per i francesi e Barrenetxea per gli spagnoli, come pareggia anche il Twente, che ferma lo United sull’1-1 grazie all’ex atalantino Lammers. Perdono invece il Lugodorets, contro lo Slavia Praga e a sorpresa il Porto, che va ko contro i norvegesi del Bodo-Glimt.