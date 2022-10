Europa League, oggi la quinta giornata dei gironi: il programma

Non solo Lazio-Midtjylland. Oggi è infatti in programma la quinta giornata della fase a gironi di Europa League

Non solo Lazio-Midtjylland. Oggi è infatti in programma la quinta giornata della fase a gironi di Europa League, dove gli occhi saranno sull’altra sfida del girone tra Sturm Graz e Feyenoord. Ma non solo. Ecco il programma completo:

ORE 18:45

18.45 Lazio-Midtjylland

18.45 Ludogorets-Betis

18.45 PSV-Arsenal

18.45 Zurigo-Bodo/Glimt

18.45 Fenerbahçe-Rennes

18.45 AEK Larnaca-Dinamo Kiev

18.45 Malmo-Union St. Gilloise

18.45 Union Berlino-Braga

ORE 21:00

21.00 HJK-Roma

21.00 Manchester United-Sheriff

21.00 Sturm Graz-Feyenoord

21.00 Ferencvaros-Monaco

21.00 Friburgo-Olympiacos

21.00 Omonia-Real Sociedad

21.00 Stella Rossa-Trabzonspor

21.00 Nantes-Qarabag