Europa Laague, all’indomani di Porto-Lazio la UEFA celebra il gol di tacco di Mattia Zaccagni: il post social

Nonostante la sconfitta, Mattia Zaccagni ricorderà per molto Porto-Lazio. Il ragazzo è stato uno dei migliori in campo, scrivendo il suo nome nel tabellino: con una prodezza di tacco è riuscito a portare momentaneamente in vantaggio la squadra.

Un gol che, all’indomani della gara, è stato celebrato anche dalla UEFA.