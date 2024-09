Europa League, un EX OBIETTIVO salta la sfida con la Lazio? Le ultime

Europa League, un ex obiettivo di calciomercato della Lazio potrebbe saltare la sfida del prossimo mese con i biancocelesti

Nella seconda giornata di Europa League la Lazio affronterà il Nizza, prima delle quattro gare in casa. In occasione della sfida dell’Olimpico del 3 ottobre i francesi potrebbero non avere a disposizione Jeremie Boga.

L’esterno, cercato nelle ultime settimane del calciomercato estivo, si è fermato ieri in allenamento, uscendo dal campo zoppicando e con una vistosa fasciatura. Nelle prossime ore saranno effettuati gli esami del caso per valutare l’entità del danno, ma potrebbe rischiare di non essere a disposizione per la partita con i biancocelesti.