Europa League, Luis Alberto esulta con il Siviglia: «Jesus Navas, te la meriti!»

Luis Alberto ha manifestato la sua gioia sui social per la vittoria del Siviglia contro l’Inter in Europa League.

Una serata amara quella vissuta dai tifosi nerazzurri nella notte di Colonia, dove l’Inter è caduta 3-2 per mano del Siviglia, campione per la sesta volta. Ad esultare insieme agli andalusi un tifoso d’eccezione: Luis Alberto. Il centrocampista biancoceleste, tramite il proprio profilo Instagram, ha pubblicato delle “storie” celebrative durante il match.

«Campioni!» recita la prima pubblicata dopo il fischio finale. L’ultima ha una dedica speciale, quella per il capitano andaluso ed amico del “mago” biancoceleste, Jesus Navas: «Sei il Siviglismo! Non c’è nessuno che la meriti più di te!».

Parole al miele per un giocatore che, a 34 anni, ha dimostrato di sapersi emozionare ancora, come dimostrato dalle lacrime versate a fine partita, alzando la coppa con la fascia da capitano al braccio.