Europa League Lazio, le altre eurorivali che scenderanno oggi in campo: il programma completo

Europa League Lazio, ecco tutte le sfide europee in programma oggi. L’elenco completo

Oltre alla Lazio, che scenderà in campo contro il Porto, in Europa League sarà il turno della Roma e non solo. Di seguito il programma delle sfide odierne.

EUROPA LEAGUE:

Bodo Glimt-Qarabag, ore 18.45

Elfsborg-Braga, ore 18.45

Steaua Bucarest-Midtjylland, ore 18.45

Eintracht Francoforte-Slavia Praga, ore 18.45

Galatasaray-Tottenham, ore 18.45

Ludogorets-Athletic Bilbao, ore 18.45

Nizza-Twente, ore 18.45

Olympiakos-Rangers, ore 18.45

Union Saint Gilloise-Roma, ore 18.45

Ajax-Maccabi Tel Aviv, ore 21

Az Alkmaar-Fenerbahce, ore 21

Dynamo Kiev-Ferencvaros, ore 21

Hoffenheim-Lione, ore 21

Lazio-Porto, ore 21

Manchester United-Paok, ore 21

Viktoria Plzen-Real Sociedad, ore 21

RFS-Anderlecht, ore 21