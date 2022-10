Milinkovic si esalta anche in Europa. La UEFA ha celebrato il gol siglato nell’ultima gara internazionale: il video

In una notte tragica come quella in Danimarca, a brillare è stato il solito Milinkovic. Il centrocampista ha siglato il gol della cosiddetta bandiera, mettendo la palla in rete con un vero e proprio missile.

La giocata è stata celebrata dalla UEFA che, sui social, l’ha riproposta così: