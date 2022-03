Europa League, la corsa si infiamma: la Lazio ci crede davvero

La Lazio si trova ora a soli due punti dal quinto posto, quello valido per l’Europa League: la corsa si infiamma

La vittoria ottenuta sabato sera a Cagliari è stata di fondamentale importanza per la Lazio di Sarri che, complice la sconfitta dell’Atalanta nel pomeriggio contro la Roma, si è portata a soli due punti dal quinto posto occupato proprio dagli uomini di Gasperini.

Vero che c’è sempre da ricordare come la Dea abbia una gara da recuperare, ma l’andamento degli orobici e la contemporanea avventura in Europa League danno grosse speranze ai biancocelesti, specie se Immobile e compagni riusciranno a tenere questo ruolino di marcia nelle dieci partite finali. Tornare in Europa è vitale per il futuro del club: Sarri e i suoi hanno tutta l’intenzione di centrare la missione.