Europa League, Immobile sbaglia un rigore e il suo Besiktas perde 3-1 con il Maccabi: i dettagli

Europa League, i turchi perdono 3-1 contro il Maccabi che rallenta la corsa della squadra di Immobile che sbaglia anche un rigore

Per una Lazio che si vede sottrarre ingiustamente un rigore netto con il Ludogorets, un ex Lazio ha la chance di sfruttarlo ma lo sbaglia. Si tratta di Immobile, il quale sbaglia il penalty per il suo Besiktas che perde 3-1 contro il Maccabi e ai turchi non basta il gol siglato da Rafa Silva. La sconfitta della squadra bianconera rallenta la corsa in classifica, e resta a 6 punti in zona playoff