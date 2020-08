Europa League, il Siviglia batte lo United e vola in finale

Si è conclusa la prima delle due semifinali di Europa League: vince il Siviglia.

Il Siviglia vola in finale di Europa League, battendo il Manchester United con il risultato di 2-1.

A sbloccare le marcature sono i Red Devils grazie ad un calcio di rigore del solito Bruno Fernandes. Il pareggio degli andalusi è invece firmato Suso. Al minuto 79′ arriva l’episodio chiave: cross dalla sinistra di Jesus Navas, il quale trova in area Luuk de Jong. Per l’olandese è un gioco da ragazzi spingere il pallone in rete dal cuore dell’area di rigore. Risultato che rimane invariato fino al fischio finale. Per gli spagnoli si tratta della quarta finale dal 2013-14 ad oggi: nelle tre precedenti occasioni, la finale valse il titolo.

Contro gli andalusi andrà la vincente di Inter-Shakhtar.