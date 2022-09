Europa League, Girone F: vincono Lazio e Sturm Graz. Ecco la classifica in attesa dei prossimi appuntamenti

La giostra dell’Europa League è ufficialmente ripartita: la Lazio ha vinto contro il Feyenoord e, in contemporanea, lo Sturm Graz si è imposto di misura sul Midtjylland. In attesa dei prossimi appuntamenti, ecco come si è mossa la classifica del Girone F: