Verso Euro2021, Zeman: «Immobile, Insigne, Verratti, spero ci saranno»

Le parole di Zeman per Il Corriere dello Sport, sul campionato e in vista degli Europei 2021. L’auspicio del tecnico su Immobile

Da sempre distintosi nell’attenzione e fiducia nei confronti dei giovani calciatori, Zdenek Zeman ha rilasciato un’intervista per Il Corriere dello Sport per analizzare il momento del nostro calcio, focalizzandosi sui alcuni giocatori da lui lanciati e poi esplosi.

Tra tutti spicca sicuramente Ciro Immobile, con Zeman al Pescara. Così come Insigne e Verratti, oggi punti fermi della nazionale di Mancini. Il tecnico boemo si augura di vederli protagonisti all’Europeo in programma tra qualche mese, poichè meritevoli di questo traguardo, ambiziosi e mai sazi di ciò che il destino aveva in serbo per loro.