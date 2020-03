Euro2020, la UEFA conferma: «Stiamo lavorando per il rinvio»

Euro2020, la Uefa conferma la volontà di rinviare la competizione di dare priorità ai campionati

Sembra ormai inevitabile il rinvio di Euro2020. L’emergenza legata al coronavirus infatti è qualcosa che interessa tutta Europa e non solo l’Italia. Per questo motivo sembra sempre più remota la possibilità che possano svolgersi i campionati a giugno. Evelina Christillin, membro del board dell’Uefa, ha confermato l’idea del rinvio in un’intervista rilasciata a Il Mattino.

«Stiamo lavorando per il rinvio dell’Europeo, la priorità appena la situazione sarà migliorata, sarà quella di riprendere i campionati nazionali e le coppe per terminarli in estate, e far disputare gli Europei nell’estate del 2021».