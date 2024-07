Euro 2024, ecco chi potrebbe arbitrare la finale: spunta anche il nome di Orsato. I dettagli. Gli ultimi aggiornamenti

Cresce l’attesa non solo per conoscere le finaliste di Euro 2024 ma anche per capire chi sarà il fischietto designato per dirigere la gara del 14 luglio all’Olympiastadion di Berlino.

La scelta sarà affidata al responsabile arbitri dell’UEFA, Roberto Rosetti, che dovrà scegliere molto probabilmente tra tre nomi: Michael Oliver, Szymon Marciniak e Daniele Orsato. Come riportato da La Repubblica molto dipenderà dai risultati delle semifinali: se l’Inghilterra dovesse andare avanti Oliver sarebbe automaticamente escluso mentre Marciniak sembra non convincere fino in fondo. Per questo il profilo di Orsato sembra il più plausibile considerando anche che il fischietto italiano darà il suo addio al calcio proprio dopo Euro 2024.