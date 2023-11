Euro 2024, ci sarà un pò di Sarri all’Europeo? Ecco perchè

Euro 2024, Sarri all’Europeo? Ecco il retroscena legato al tecnico biancoceleste

Non sarà fisicamente su un panchina, ma Maurizio Sarri ha lasciato il suo zampino nella qualificazione di una Nazionale al prossimo europeo.

Francesco Calzona, suo vice a Empoli e a Napoli, attualmente ct della Slovacchia, è riuscito a strappare il biglietto per la fase a gironi della competizione. Grande soddisfazione per lui e per il comandante della Lazio., che sarà sicuramente contento per il traguardo raggiunto dal suo allievo.