Euro 2020, il pubblico allo stadio ci sarà: lo ha deciso il CTS

Il Governo italiano ha stabilito che il pubblico potrà tornare allo stadio in occasione di Euro 2020. Le modalità saranno stabilite dal CTS

Il Governo italiano ha stabilito che il pubblico potrà tornare allo stadio in occasione di Euro 2020. Lo riporta una nota dell’ANSA. Le modalità saranno stabilite dal CTS attraverso un nuovo protocollo. Lo stadio Olimpico al momento è designato per ospitare quattro partite, tra cui Italia-Turchia ovvero la gara inaugurale della manifestazione.

La UEFA aveva dato tempo fino al 7 aprile ad ogni città facente parte dell’organizzazione dell’evento per presentare un piano di riapertura degli stadi. Se una città dovesse proporre uno scenario a porte chiuse, le partite in calendario potrebbero essere trasferite in altre città. La decisione definitiva sarà presa dalla UEFA il prossimo 19 aprile.