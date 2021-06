Euro 2020, la rivincita di Southgate: l’Inghilterra ora “vede” la finale

L’Inghilterra vola ai quarti di finale di Euro 2020 eliminando la storica rivale Germania e regalando a Southgate una straordinaria rivincita

Gareth Southgate l’aveva detto alla vigilia dell’ottavo di finale più suggestivo di Euro 2020: “Sarà l’occasione per dare alla gente un ricordo diverso di Inghilterra Germania”. Già, la storia si è dunque compiuta per i Three Lions che hanno avuto la meglio sull’acerrima nemica al termine di un match da sliding doors, in linea con le ultime appassionanti sfide a eliminazione diretta di questi Europei.

Una straordinaria rivincita anche per lo stesso Commissario Tecnico, il quale nel lontano 1996 fu protagonista in negativo con il rigore fallito che costò la sconfitta in semifinale contro i teutonici, poi campioni grazie al golden gol di Oliver Bierhoff contro la Repubblica Ceca.

