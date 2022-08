Etienne Tare saluta la Lazio: «13 anni con i colori della mia squadra del cuore» – VIDEO

Etienne Tare è un nuovo calciatore del Rapid Vienna e con un post social ha salutato la sua Lazio

Etienne Tare, figlio del d.s. biancoceleste Tare, ha lasciato la Lazio per trasferirsi al Rapid Vienna e attraverso un post Instagram ha salutato la squadra della sua giovinezza.

IL MESSAGGIO – «Dopo 13 anni con i colori della mia squadra del cuore, volevo ringraziare la società tutti i miei compagni e lo staff per tutto quello che hanno fatto per me. Grazie di cuore, e sempre forza Lazio!».