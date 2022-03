Etienne Tare: «Porto Daniel Guerini sempre con me, è il mio angelo»

Etienne Tare, figlio del DS della Lazio, ha ricordato Daniel Guerini nel giorno della Messa commemorativa ad un anno dalla scomparsa

Etienne Tare, figlio del DS biancoceleste, ha voluto ricordare Daniel Guerini. Le sue parole:

«E’ una giornata molto particolare, ci siamo riuniti per salutare Daniel. Lo scorso anno è stato molto brutto ma questo è il miglior modo per ricordarlo. Mi ha avvisato un mio amico dell’incidente, io ho provato subito a chiamarlo ma il telefono era spento. I miei amici poi mi hanno detto che era morto, è stato un duro colpo. Ho un ricordo molto bello di lui e dei momenti passati insieme, lo tengo sempre dentro di me, è un angelo che mi protegge da lassù. Nessuno aveva provato l’emozione di perdere un compagno di squadra, questo ha influito sul nostro rendimento. Cercheremo di tornare in Primavera 1 per onorarlo».