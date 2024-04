Esultanza Mancini, Cesari duro col difensore della Roma: le parole

Esultanza Mancini, Graziano Cesari, ex arbitro, ha criticato duramente il difensore della Roma: rischio stop molto lungo

Ospite a Pressing, Graziano Cesari ha parlato così dell’esultanza di Mancini in Roma-Lazio:

PAROLE – «Per Guida è stata una partita difficile da arbitrare, soprattutto quando iniziano le risse e ripicche. C’è quella tra Guendouzi e Dybala, con l’argentino che stuzzica il francese più volte, così come quella tra Pedro e Paredes pochi minuti dopo. Si è sempre cercato il contatto fisico. Dopo il triplice fischio, succede il vero caos. Caso Mancini? Mi sono chiesto se questa bandiera sia spuntata solo in questo derby o se sia sempre stata lì. Diventa importante quando un calciatore la prende e la sventola. Gli arbitri non l’hanno vista, gli ispettori di campo potrebbero aver segnalato il tutto. Il Procuratore Chinè ha acquisito le immagini, non ha rispettato l’articolo 4 del Codice di Giustizia Sportivo, quello della lealtà sportiva. Facendo fede all’articolo 9 potrebbe rischiare da una semplice diffida a un’espulsione di 4 giornate»