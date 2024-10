Espulso Tavares, anche la Lazio resta in 10 e deve fare a meno dell’ex Arsenal: i dettagli

Espulso Tavares, resta in dieci anche la squadra biancoceleste dopo che lo è rimasta anche la squadra di Fabregas: il motivo

La Lazio sta consolidando la vittoria grazie a Patric, ciò significa che non sta incidendo per ora l’espulsione di Tavares. Al 65′ l’ex Arsenal infatti è stato costretto con cartellino rosso, a lasciare il campo a causa di un fallo commesso ai danni di Strefezza, con un intervento duro da dietro nei confronti del calciatore di Fabregas. Da ricordare che anche il Como è in 10 per il rosso a Braunoder