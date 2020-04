eSports, la partita Lazio-Basilea è stata posticipata a data da destinarsi

eSports, la partita Lazio-Basilea è stata posticipata a causa di alcuni problemi legati ai server di FIFA 20

Era in programma per oggi alle 17 l’amichevole tra Lazio e Basilea. La partita sarebbe stata trasmessa in live sul canale Twitch dei biancocelesti. A causa di alcuni problemi riscontrati con i server di Fifa 20, però, il match è stato posticipato a data da destinarsi.

Di seguito, il tweet della Lazio che annuncia il rinvio.

❌🎮❌ I server di FIFA 20 sono 📴 L’amichevole in programma oggi tra #LazioeSports e @FCBasel1893 è posticipata a data da destinarsi — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 14, 2020