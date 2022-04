André Anderson, esordio amaro col San Paolo: k.o. 3-1 contro il Flamengo

Il calciatore di proprietà della Lazio André Anderson ha fatto il suo esordio con la maglia del San Paolo in Brasile

Dopo l’annuncio della scorsa settimana dal trasferimento, in prestito con diritto di riscatto, di André Anderson dalla Lazio al San Paolo, il calciatore ha fatto anche il suo esordio con la squadra brasiliano.

Una prima apparizione, però, sfortunata. Entrato al 75′ contro il Flamengo, non solo è stato ammonito dopo un solo minuto di gioco, ma non ha potuto neanche nulla per rialzare il risultato già sul 3-1 per i rossoneri.