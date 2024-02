Esonero Sarri, Lotito tuona: «Non cambio l’allenatore, sono tutte sciocchezze. Prenderò in mano la situazione»

Esonero Sarri, Claudio Lotito ha voluto smentire le voci su un possibile cambio della guida tecnica dopo la sconfitta contro l’Atalanta

Intercettato dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito, patron della Lazio, ha smentito seccamente il possibile esonero di Sarri:

PAROLE – «Non ho capito quale sia il problema. Me ne occuperò, prenderò in mano la situazione, come altre volte è successo in passato, ma oggi non parlo con nessuno. Di sicuro non esonero Sarri e non posso perdere tempo a smentire sciocchezze».