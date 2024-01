Esonero Mourinho, spunta il dato horror sulla media punti. E nei derby…Le ultime

Come riporta OptaPaolo, ecco i dati che Mourinho ha collezionato in 96 panchine in Serie A con la Roma.

1.61 – José #Mourinho ha collezionato 96 panchine (44V, 23N, 29P) in #SerieA con la #Roma, registrando una media punti di 1.61, la più bassa tra gli allenatori con almeno 50 gare alla guida dei giallorossi nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Fine. pic.twitter.com/WaGmvUoSbP — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 16, 2024

Ecco cosa hanno riportato i dati.