Esclusione Luis Alberto, spunta un retroscena! Il Messaggero: diverbio con Immobile nello spogliatoio

Esclusione Luis Alberto, spunta il retroscena: dopo l’Atletico Madrid il Mago ha avuto un diverbio con Immobile in spogliatoio

Nella sconfitta di ieri sera della Lazio contro l’Inter ha fatto rumore l’iniziale esclusione di Luis Alberto, entrato poi nella ripresa.

Come riferisce Il Messaggero, alla base della decisione di Sarri c’è stato anche un diverbio del Mago con Immobile al termine della gara persa in Champions League contro l’Atletico Madrid.

Come aggiunge Repubblica Roma poi in realtà oltre al motivo fisico, c’è quello comportamentale: mercoledì a Madrid Luis Alberto ha discusso con alcuni senatori che lo

hanno rimproverato per gli atteggiamenti di insofferenza in campo troppo plateali che non sono mai piaciuti. Per questo la scelta di Sarri è sembrata anche punitiva.