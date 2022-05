Escalante saluta l’Alaves e torna alla Lazio: il messaggio del giocatore

Gonzalo Escalante ha dedicato un bel messaggio d’addio ai tifosi dell’Alaves: pronto il ritorno in biancoceleste

Gonzalo Escalante ha dedicato un bel messaggio d’addio ai tifosi del Deportivo Alaves, dove ha giocato in prestito questa stagione. Il giocatore tornerà in biancoceleste.

MESSAGGIO – «Grazie mille a questo grande club per avermi aperto le porte e fatto sentire a casa. È un peccato non poter salutare tutti come si deve, la domenica però mi porto tanti momenti belli. Non siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo ma ci abbiamo provato ogni fine settimane. Grazie per tutto, che presto il club poss tornerei dove merita».