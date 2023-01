Escalante, dalla Spagna: un club della Liga in forte pressing

Gonzalo Escalante è destinato al ritorno in Spagna dopo il fallimentare prestito alla Cremonese: l’Almeria in pressing sul calciatore

Potrebbe ripartire dalla Spagna la carriera di Gonzalo Escalante. Il centrocampista della Lazio, attualmente in prestito alla Cremonese, non è entrato nelle grazie del tecnico Alvini e per questo farà rientro a Formello prima di un nuovo trasferimento.

Dopo i sondaggi di Cadice e Almeria, come riporta ccma.cat, è l’Espanyol ad avere mosso passi concreti trovando un’intesa di massima con il ragazzo. Nessun contatto ancora con la Lazio: le prossime ore potrebbero essere decisive in questo senso.