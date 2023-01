Escalante: «Sono felice di essere tornato in Spagna, non vedevo l’ora». Le parole del neo centrocampista del Caidce

Gonzalo Escalante, ormai ex centrocampista della Lazio, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Cadice.

EMOZIONI – Mi sento felice di essere qui, di essere tornato in Spagna e non vedo l’ora di competere e aiutare la squadra. Sono disponibile quando l’allenatore ha bisogno di me

PERCHE’ IL CADICE – Ho ricevuto una chiamata dal mio agente e quando abbiamo avuto l’opzione del Cadice ho voluto liberarmi per venire qui. È un club che apprezzo molto per i colori che difende. Ieri sono venuto qui a parlare, insieme alla mia famiglia e ai miei rappresentanti perché sono sorpreso dallo stato d’animo della gente. Ho notato quella gioia nelle persone che non avevo notato là fuori. Spero che continui così perché fin dal primo giorno ho sentito vibrazioni positive.

CONDIZIONE – Mi sono allenato ogni giorno e sto molto bene fisicamente. Sono disponibile per l’allenatore. Ho notato un’ottima atmosfera nello spogliatoio. Sabato avremo un buon giocatore per vincere e uscire dalla zona bassa