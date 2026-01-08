Errori arbitrali Lazio Fiorentina si aggiungono ai tanti episodi dubbi della stagione! Il conto arriva in doppia cifra, quanti sono i punti persi dai biancocelesti?

Nelle ultime ore, precisamente dalle 21:03 di ieri, il sentimento condiviso da parte dei tifosi laziali è quello di una rabbia mista a sconforto. Perché quanto accaduto in Lazio-Fiorentina è solo l’ennesimo capitolo di una stagione a dir poco disastrosa dal punto di vista arbitrale.

Altri due episodi che stanno facendo discutere nell’ambiente biancoceleste e non solo. Iniziano a dar sostegno alla polemica laziale anche gli addetti ai lavori o semplici tifosi di altre squadre, persino alcuni romanisti.

Sì, perché con questi, diventano ben undici gli episodi quantomeno dubbi dall’inizio del campionato fino ad oggi. La maggior parte dei quali si sono verificati dal 29 novembre in poi, giorno di Milan-Lazio.

Da Castellanos a Como quasi dimenticato al disastro di Lazio Fiorentina! Passando per Milano, Udine e non solo

Questa la lista degli undici episodi incriminati che stanno dando sfogo alla rabbia e alla frustrazione di società, allenatore, squadra e tifosi:

COMO LAZIO 2-0 / PERRONE SU CASTELLANOS – Prima giornata di campionato, sul risultato di 0-0 l’attaccante viene tamponato dal centrocampista avversario che non tocca mai il pallone. Manganiello e Var giudicano tutto regolare.

LAZIO-JUVENTUS 1-0 / MCKENNIE SPINGE GUENDOUZI – Nella ripresa con i padroni di casa in vantaggio, McKennie già ammonito spinge vistosamente Guendouzi. Intervento da ammonizione per SPA, fallo giudicato non da cartellino.

MILAN-LAZIO 1-0 / MANO DI PAVLOVIC – Al 95′ Romagnoli tira al volo il suo tiro diretto in porta viene rimpallato dal gomito di Pavlovic. Chiamato all’OFR il direttore di gara non concede il rigore per una presunta trattenuta di Marusic.

PARMA-LAZIO 0-1 / ESPULSIONE DI ZACCAGNI – Entrambe sul risultato di 0-0, prima Zaccagni che vedendo alla lente di ingrandimento sfiora appena la tibia dell’avversario con l’esterno del piede.

PARMA-LAZIO 0-1 / ESPULSIONE DI BASIC – In seguito Basic, la sua reazione è punibile in termini di regolamento. Ma solamente qualche giorno dopo, in Roma-Como, Gianluca Mancini non viene sanzionato con un cartellino pur avendo dato una spallata in pieno petto a Ramon a palla lontana.

LAZIO-CREMONESE 0-0 / COLPO DI TERRACCIANO SUL TATY – Castellanos anticipa il terzino della Cremonese e viene colpito dallo stesso. Tutto regolare secondo l’arbitro.

LAZIO-CREMONESE 0-0 / TERRACCIANO TRATTIENE NOSLIN – Sempre l’ex Milan protagonista, questa volta trattenuta vistosa sull’attaccante biancoceleste. Anche in questo caso niente rigore.

UDINESE-LAZIO 1-1 / DAVIS LA STOPPA CON IL BRACCIO – Al 95′, a pochi secondi dal termine, l’attaccante controlla involontariamente con il braccio un tiro di Zaniolo. Lo stesso tocca più volte la palla e dopo nove secondi insacca il gol del pareggio. Giudicato regolare, per mancata immediatezza. Ieri però, a distanza di appena dieci giorni, è stato annullato un gol all’Inter per un tocco di mano di Thuram che non è stato nemmeno l’autore del gol.

LAZIO-NAPOLI 0-2 / NOSLIN FALLO DUBBIO – La punizione da cui scaturisce lo 0-2 della squadra di Conte sembrerebbe generosa. Episodio non da Var.

LAZIO-FIORENTINA 2-2 / PONGRACIC TRATTIENE GILA – Al 18′ sullo 0-0 il difensore viola trattiene vistosamente la maglia dello spagnolo che potrebbe tirare da pochissimi metri. Sozza lascia correre e il Var non interviene.

LAZIO-FIORENTINA 2-2 / GILA IN SCIVOLATA, GUDMUNDSSON CADE, RIGORE – Nella ripresa, con il parziale sull’1-1, Gila entra in scivolata e il numero 10 viola con scaltrezza striscia il piede e viene toccato. Rigore assegnato dopo OFR. In questo caso risulta quantomeno eccessiva la revisione.

Quanti sono i punti persi dalla Lazio a causa di queste decisioni?

La domanda più ricorrente in casi come questi è proprio quella relativa ai punti. Ma allo stesso tempo è difficile stabilire una cifra certa, perché l’esito di ogni singolo evento della partita può influire su quelli successivi. Allo stesso modo i cartellini di Parma hanno portato un danno per la seguente sfida con la Cremonese.

La cosa certa è che questi episodi coinvolgono ben cinque partite in cui la squadra di Sarri non ha portato a casa la vittoria e due di questi (Udinese e Milan) sono arrivati allo scadere.

Facendo una stima alla Lazio potrebbero mancare tra i 3 e i 10 punti in questo campionato. Considerando che con Como (sconfitta), Cremonese (pareggio) e Fiorentina (pareggio); ci sarebbero stati ancora diversi minuti da giocare. La sensazione è che specialmente nelle ultime due sfide citate i capitolini avrebbero conquistato la massima posta in palio.

Altri episodi, in Lazio Lecce si lamentano anche gli avversari

Per completezza è giusto citare anche Lazio-Lecce dove a lamentarsi sono prima i salentini: