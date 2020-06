Eriksson: «Mihajlovic un vincente, la sconfitta per lui non esiste»

Eriksson, l’ex allenatore della Lazio si è soffermato a parlare della figura di Sinisa Mihajlovic: le sue parole

Sven Goran Eriksson ha avuto la fortuna di allenarlo e oggi le parole spese per descrivere Sinisa Mihajlovic non possono che essere positive. Eccole riportate da il Corriere dello Sport.

«Sinisa è un vincente, la parola sconfitta non è mai esistita per lui. Durante i tempi insieme alla Sampdoria e alla Lazio lui diceva di essere il giocatore più veloce del campionato. ‘Nessuno mi può battere’, sosteneva. Ma in realtà non era così veloce. Era il più tecnico, il migliore a battere le punizioni, il miglior difensore centrale del mondo. Non c’era arroganza nelle sue parole, ma lo pensava davvero. Questa è stata sempre una sua qualità. E i suoi ottimi risultati da allenatore non mi sorprendono. Adesso sta lottando contro una brutta malattia, ma sono sicuro che riuscirà a batterla. Grazie alla sua mentalità può battere chiunque».