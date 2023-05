Eriksen: «Il malore durante Euro 2020? L’ho rivisto ed è stata dura non piangere»

Eriksen, il centrocampista danese a distanza di due anni torna a parlare del suo malore durante l’ultimo europeo che mise tutti sotto shock

Ai microfoni di Gazzetta.it durante la consegna del premio Laureus World Sports Awards, ha parlato Eriksen, il quale è tornato sul suo malore durante l’ultimo europeo che sconvolse tutto il mondo del calcio

MALORE – Le immagini di ciò che è successo le ho riguardate qualche volta. La prima due giorni dopo l’arresto cardiaco, quando ero in ospedale. Sono state immagini dure da guardare e ho cercato di trattenere le emozioni. Ho cercato di analizzare ciò che era accaduto in maniera distaccata, ma non era semplice e chiaramente non mi ha fatto sentire meglio