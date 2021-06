Malore Eriksen, domani visita al cuore: gli aggiornamenti sul danese

Malore Eriksen, il giocatore domani svolgerà visite specifiche al cuore dopo la giornata tranquilla di oggi. Gli aggiornamenti

Giornata tranquilla per Christian Eriksen dopo il malore avuto ieri in campo durante Danimarca-Finlandia che ha fatto tremare l’inter mondo calcistico e non. Gli esami svolti oggi dal calciatore hanno avuto tutti esito confortante e domani ne seguiranno altri.

Come riportato da Sky Sport, proprio nella giornata di domani verranno effettuati controlli specifici al cuore per cercare di capire i motivi del malore. Eriksen ha parlato oggi coi compagni e aveva anche voglia di scherzare.