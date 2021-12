Eraldo Pecci: «Sufficienza stiracchiata alla Lazio di Sarri»

Eraldo Pecci, ex calciatore, ha dato i suoi personali voti alle squadre nei primi sei mesi stagionali: 6 stiracchiato per la Lazio di Sarri

Eraldo Pecci, dalle colonne di Libero, ha dato i suoi voti alla prima parte di stagione. Le sue parole:

«Sul registro gli metto una sufficienza stiracchiata. Pensate, un tempo la Roma era Totti, ora il suo frontman è Mourinho. Così come per la Lazio è Sarri. È un campionato nel quale le star più attese sono diventati gli allenatori, non le rispettive squadre. Pensate anche ad Allegri alla Juve».