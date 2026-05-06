Enzo Palladini ha analizzato la possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli la prossima stagione: le parole sul tecnico biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Palladini ha parlato del futuro di Maurizio Sarri, analizzando le possibilità di un ritorno dell’allenatore al Napoli nonostante il suo contratto ancora in essere con la Lazio e con un’ottima stagione in corso da portare al termine.

Palladini ha sottolineato le difficoltà affrontate da Sarri quest’anno e come il ritorno al Napoli dipenda molto dalla reazione della squadra e dalle differenze tattiche con il precedente tecnico Antonio Conte.

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Palladini dice la sua su Sarri e sulla suggestione Napoli

SU SARRI AL NAPOLI – «Sarri al Napoli? Lui è stato il grande colpo di ADL. Nonostante sia un ritorno, Sarri ha dimostrato quest’anno che ha fatto miracolo in una situazione che non si augurerebbe a nessuno».

SULLA SITUAZIONE DEL NAPOLI – «Sarri? Dipende da come lo accoglierà la squadra. Alla cultura del lavoro sono abituati, visto Conte. Sarebbe un altro discorso tattico, Sarri vuole sempre avere il pallino del gioco, è più esteta».

FLESSIBILITÀ DEGLI ALLENATORI – «La squadra per me è fatta in modo che possa andare a vari tipi di allenatori».

Palladini e l’analisi sulla cultura del lavoro e il futuro di Sarri

Le parole di Palladini mettono in evidenza le differenze tra i vari stili di allenamento, dal lavoro intenso di Conte alla filosofia più estetica e propositiva di Sarri, mettendo in discussione come la squadra partenopea potrebbe accogliere un cambio di approccio tattico.