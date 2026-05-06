Hanno Detto
Palladini deciso: «Sarri al Napoli? Lui è stato il grande colpo. Quest’anno che ha fatto miracolo»
Enzo Palladini ha analizzato la possibilità di vedere Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli la prossima stagione: le parole sul tecnico biancoceleste
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Palladini ha parlato del futuro di Maurizio Sarri, analizzando le possibilità di un ritorno dell’allenatore al Napoli nonostante il suo contratto ancora in essere con la Lazio e con un’ottima stagione in corso da portare al termine.
Palladini ha sottolineato le difficoltà affrontate da Sarri quest’anno e come il ritorno al Napoli dipenda molto dalla reazione della squadra e dalle differenze tattiche con il precedente tecnico Antonio Conte.
Ultimissime Lazio LIVE: l’arbitro della prossima gara e le novità su Gila
Palladini dice la sua su Sarri e sulla suggestione Napoli
SU SARRI AL NAPOLI – «Sarri al Napoli? Lui è stato il grande colpo di ADL. Nonostante sia un ritorno, Sarri ha dimostrato quest’anno che ha fatto miracolo in una situazione che non si augurerebbe a nessuno».
SULLA SITUAZIONE DEL NAPOLI – «Sarri? Dipende da come lo accoglierà la squadra. Alla cultura del lavoro sono abituati, visto Conte. Sarebbe un altro discorso tattico, Sarri vuole sempre avere il pallino del gioco, è più esteta».
FLESSIBILITÀ DEGLI ALLENATORI – «La squadra per me è fatta in modo che possa andare a vari tipi di allenatori».
Palladini e l’analisi sulla cultura del lavoro e il futuro di Sarri
Le parole di Palladini mettono in evidenza le differenze tra i vari stili di allenamento, dal lavoro intenso di Conte alla filosofia più estetica e propositiva di Sarri, mettendo in discussione come la squadra partenopea potrebbe accogliere un cambio di approccio tattico.
News
Serie A: date, orari e partite in programma nel 36° turno di campionato. Il calendario
Serie A: date, orari e partite in programma nel prossimo turno di campionato. Tutti quello che c’è da sapere La Serie...
Classifica Serie A 2025-2026: la situazione aggiornata dopo le gare del weekend
Classifica Serie A 2025-2026, vi riportiamo l’ultimo aggiornamento relativo al massimo campionato italiano. La situazione della Lazio di Sarri Il...
Allenamento Lazio, buoni segnali da Formello: Zaccagni sta bene. Cataldi può recuperare per l’Inter
Allenamento Lazio, Danilo Cataldi resta il grande per Maurizio Sarri. Mattia Zaccagni sta meglio in vista della finale di Coppa...