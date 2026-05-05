Artistico Lazio, il futuro resta sospeso: Avellino e Venezia osservano, lo Spezia può decidere tutto

Artistico Lazio, scenario ancora aperto per l’attaccante classe 2002: prima la salvezza con lo Spezia, poi il nodo riscatto e le possibili mosse di mercato

Il finale di stagione può cambiare tutto, anche il futuro di Gabriele Artistico, attaccante classe 2002 di proprietà della Lazio e attualmente in prestito allo Spezia. Il centravanti ha vissuto un’annata importante sul piano personale, chiusa fin qui con 12 gol in Serie B, ma il rendimento individuale non è bastato a mettere al sicuro la squadra ligure.

Una situazione delicata, che inevitabilmente condiziona anche ogni valutazione sul futuro del giocatore. Prima servirà capire quale sarà il destino del club bianconero, poi si aprirà il capitolo legato al mercato e agli accordi già previsti con la società biancoceleste.

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Artistico Lazio, l’Avellino osserva il centravanti biancoceleste

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il nome di Artistico sarebbe finito anche nei radar dell’Avellino. La formazione allenata da Davide Ballardini punta a conquistare un posto nei playoff e guarda già alla prossima stagione. La società irpina avrebbe iniziato a studiare alcuni profili per rinforzare il reparto offensivo in vista del mercato estivo, e tra questi ci sarebbe proprio il centravanti di proprietà della Lazio; al momento, però, non risultano trattative in corso!

Artistico Lazio, Spezia decisivo tra riscatto e controriscatto

Il futuro di Gabriele Artistico passerà prima di tutto dallo Spezia. Il club ligure può esercitare il diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro. In quel caso, la Lazio avrebbe comunque la possibilità di intervenire attraverso il controriscatto da 500mila euro, mantenendo così il controllo sul cartellino dell’attaccante.

Sullo sfondo resta anche il Venezia, già sicuro della promozione in Serie A e indicato tra le società interessate al profilo del classe 2002. Una pista da monitorare, ma destinata a svilupparsi solo dopo la definizione del quadro con lo Spezia. L’ultima giornata del campionato di Serie B 2025-2026 potrebbe dire tanto del futuro di Artistico!